2020/03/21 | 15:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتنتظر مناطق واسعة في محافظات البلاد، أمطارًا رعدية تتسم بالغزارة في مناطق الوسط، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بشكل مؤقت، بتأثير منخفض جوي مع اندفاع رطب مداري.

تنتظر البلاد أجواءً ممطرة بفعل منخفض جوي وتأثير مداري رطب

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة له، يوم السبت 21 آذار/مارس، إن "حالة جوية ممطرة تؤثر في مناطق متفرقة من مدن البلاد خلال اليومين المقبلين تستمر السبت وصباح الأحد"، مشيرًا إلى أن "الحالة هي اندفاع منخفض جوي قطع في الطبقات العليا يصاحبه اندفاع رطب مداري من منخفض السودان".

اقرأ/ي أيضًا: هبوط مؤقت "شبه قطبي" في أجواء العراق..



أمطار غزيرة وعواصف رعدية

وأكد، أن "المنخفض يندفع أكثر يوم السبت والأحد مسببًا هطول أمطار متفاوتة مابين خفيفة إلى معتدلة الشدة، مصحوبة ببعض الغزارة في مناطق متفرقة من مدن وسط وشمال البلاد"، مبينًا أن "الأمطار تكون على شكل زخات في أماكن متفرقة، وربما لن تشمل كل المدن".

وتوقع المتنبئ الجوي، هطول زخات من الأمطار تشمل كل من العاصمة بغداد وصلاح الدين والسليمانية وأربيل ودهوك وكربلاء والأنبار والديوانية وبابل والنجف وكركوك وديالى وذي قار والبصرة وميسان، فضلًا عن أجزاء من السماوة وواسط وشمال غرب نينوى.

من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة لكن بشكل مؤقت

وأشار عطية، إلى أن "الأمطار عمومًا خفيفة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد، وتكون الغزارة واردة في بعض مناطق وسط وشمال البلاد"، مرجحًا انخفاض درجات الحرارة، يوم الأحد 22 آذار/مارس، خصوصًا خلال الصباح، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

اقرأ/ي أيضًا:

فيضانات وعواصف رعدية..



"التنين" قادم إلى أجواء العراق!

طقس متقلب وأمطار..



المنظومات الضغطية تتلاعب بأجواء العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خارطة الطقس في العراق.. أمطار وأجواء شتوية مؤقتة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خارطة الطقس في العراق.. أمطار وأجواء شتوية مؤقتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).