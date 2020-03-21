خبر نفطي: من الصعب التكهن باستمرار هبوط اسعار النفط من عدمه

2020/03/21 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري اليوم السبت، انه من الصعب بالتكهن باستمرار هبوط اسعار النفط من عدمه بسبب استمرار الصراعات الدولية والاقليمية, مشيرا الى ان الولايات المتحدة الامريكية تتجه الى رفع الاسعار بسبب خسائرها للنفط الصخري .وقال الجواهري، إن “الصراعات الدولية والاقليمية هي السبب الرئيسي وراء هبوط اسعار النفط وان المشكلة […]

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