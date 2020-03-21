السيد الحكيم يدعو للالتزام بتوصيات الجهات الصحية منعا لتفشي فيروس كورونا

2020/03/21 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم على إجراءات خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الخطر الداهم لوباء كورونا مدعاة للالتزام بتوصيات الجهات الصحية المختصة التي اكدت ضرورة المكوث في البيوت وتجنب الاختلاط والتجمعات، مشيرا الى أن الإحصائيات الواردة عن تزايد عدد الاصابات في دول العالم مثيرة للقلق مع عدم التوصل الى علاج لهذا الوباء، وتدعو الى التحلي بالمسؤولية في مواجهته.

وأضاف، أن الحفاظ على صحة الجميع مسؤولية الجميع، فلا تساهل ولا استهانة مع هذا الوباء وخطر انتشاره.

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