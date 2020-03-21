وفاة 123 شخصا وإصابة 966 آخرين بفيروس كورونا في ايران

2020/03/21 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة مئة وثلاثة وعشرين شخصا وإصابة تسعمئة وستة وستين آخرين بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وقالت الوزارة إن الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى الف وخمسمئة وستة وخمسين، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد إلى اكثر من عشرين الفا، مشيرة إلى أن سبعة الاف وستمئة وخمسة وثلاثين شخصا تعافوا.

وتعتبر إيران واحدة من الدول الأكبر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، ورغم اتخاذ السلطات عدد من الإجراءات إلا أن أعداد الوفيات وسرعة انتشار الفيروس لا تزال مرتفعة.

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