2020/03/21 | 15:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الدفاع أن رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي قرر العمل بنظامالإجازات وفق عدة ضوابط، مبينةً أن ذلك يأتي أن ذلك جاء استناداً إلى قرار خلية الأزمة الخاص بمنع انتشار فايروسكورونا وطرق الوقاية منه، وتحسباً لتطور الموقف.وقالت وزارة الدفاع في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إنه “استناداً إلى قرار لجنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا الجيش العراقي يقرر العمل بنظام الاجازات ويصدر عدة قرارات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا الجيش العراقي يقرر العمل بنظام الاجازات ويصدر عدة قرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).