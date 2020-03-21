مدير اعلام مدينة الطب يكشف لـ”العهد نيوز” عن اجراءات مواجهة كورونا ويوجه دعوة للمواطنين

2020/03/21 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار مدير اعلام مدينة الطب محمد مجيد، الى ان المستشفى باشرت ومنذ باداية ظهور الفيروس بتشكيل خلية ازمة لمواجهته.وقال مدير الاعلام في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “الدائرة قامت بإتخاذ الاجراءات الوقائية كافة ابتداءا من محطات الفرز التنفسي لفحص جميع المرضى المراجعين للدائرة وكذلك استحداث مركز الشفاء التخصصي للازمات لمعالجة كافة المرضى المصابين […]

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