التعليم العالي “تستبعد” عودة الدوام قريبًا

2020/03/21 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استبعدت وزارة التعليم العالي عودة دوام الى الجامعات والمعاهد في الوقت الحالي.وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي عدنان العربي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”: نستبعد عودة الدوام إلى الجامعات والمعاهد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن “استئناف الدوام في الجامعات والمعاهد مرتبط بقرار خلية الأزمة وحظر التجوال”.وأكد العربي […]

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