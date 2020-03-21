شاهد بالفيديو: لإشعار المواطنين بجديّة القرار.. صافرات الإنذار تصدح في شوارع الأردن إيذانًا ببدء حظر التجوال

2020/03/21 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دوت صافرات الإنذار في شوارع العاصمة الاردنية عمّان، في اشارة تبليغ على دخول قرار حظر التجوال حيز التنفيذ وضرورة الالتزام به، ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، دوي صافرات الانذار في شوارع العاصمة الاردنية عمان، للتوجيه ببدء فرض حظر التجوال.اطلاق صافرات الإنذار في #عمّان إيذانًا […]

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