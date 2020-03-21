بروفيسور بالفيروسات بجامعة النهرين يوضح خطورة الاسبوعين القادمين على العراق بسبب كورونا

2020/03/21 | 15:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاوضح البروفيسور احمد صاحب استاذ الفايروسات في كلية الطب جامعة النهرين، السبتت، خطورة الاسبوعين القادمين في العراق بسبب كورونا.وقال صاحب، ان "الاسبوع الحالي والقادم ، هما من اهم الاسابيع التي تمر على العراق في ازمة كورونا الحالية، بكل الدول التي سبقت العراق انشار الفيروس انفجر بالاسبوع الثالث وخرج عن السيطرة في الرابع، لذلك الاسبوع الثالث والرابع هو الاختبار الحقيقي للفيروس".واضاف، ان "السيناريو الاول سيكون ان باستمرار المواطنين في الاستهانة بالموضوع، و استمرارهم في اقناع نفسهم ان الموضوع بعيد والتعامل مع الموضوع على انه حرب اعصاب وهذا ما نلاحظه الان في ايطاليا".واشار الى السيناريو الثاني وهو "ان الناس تدرك خطورة الموقف وتفيذ اوامر خلية الازمة من خلال الوعي وتطبيق الحظر"، مبينا ان "مدة حضانة الفيروس ١٤ يوما ،ويجب السيطرة على الانفس من خلال البقاء في المنازل لمدة 3 اسابيع ".واختتم "وتذكروا ...اكو دولة احتفلت بانتهاء الفيروس من مجموعة من مقاطعاتها (محافظاتها) واكو دولة كالت لشعبها، ودعوا من تحبون ..فالنهاية قادمة".

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