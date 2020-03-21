السعودية: 48 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 392

2020/03/21 | 16:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 392.وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن 8 أشخاص جدد تعافوا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 16.وقال إن متوسط أعمار المصابين هي 43 عاما.? رزحت أوروبا التي أضحت بؤرة تفشي فيروس كورونا تحت ظل الوباء بحسب […]

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