الايجاز اليومي لوزارة الصحة والبيئة ليوم السبت المصاف 21 اذار لعام ٢٠٢٠

2020/03/21 | 16:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزي وزارة الصحة والبيئة الشعب العراقي بذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام .——————————— نوجز لابناء شعبنا العراقي التقييم اليومي لتنفيذ الحظر الشامل في بغداد والمحافظات بناءا على توصيات وزارة الصحة و خلية الازمة الحكومية للسيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد : ١.نثمن البيانات و المواقف التي صدرت عن المراجع الدينية و

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