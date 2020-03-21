المرور: تحرير 4 آلاف غرامة وحجز 150 سيارة لمخالفي حظر التجوال

2020/03/21 | 16:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ عمر عبد اللطيف

كشفت مديرية المرور العامة عن تحرير نحو 4 الاف مخالفة وحجز 150 سيارة في القواطع خلال الايام الثلاثة الماضية من حظر التجوال الذي فرضته خلية الازمة منعاً لانتشار فيروس "كورونا".

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد فادي عماد لـ"الصباح": "بعد حظر التجوال الذي فرضته لجنة الامر الديواني 55 الخاصة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، أخذ جهاز المرور على عاتقه باعتباره الجهة الساندة للقوى الماسكة للارض في بغداد والمحافظات تنظيم حركة السير"، مشيراً الى انه كانت هنالك اوامر كثيرة من مدير المرور العام لاسناد القطعات الامنية الماسكة للارض واحكام الموضوع وتنسيق العمل بالتواجد مع جميع السيطرات لغرض فرض الغرامات وحجز المركبات المخالفة لحضر التجوال عدا المسموح لهم بالمرور من الملاكات الطبية والصحية والاعلاميين والمنتسبين من قوى الجيش والشرطة والذين يتطلب تنقلهم اثناء ادائهم الواجب المكلفين به، فضلاً عن الحالات الطارئة التي تم التعامل معها بانسانية عالية بعد التاكد منها، ونقلها في المركبات المرورية او سيارات النجدة او الشرطة الاتحادية".

واضاف ان هنالك حملة مستمرة منذ ثلاثة ايام بفرض الغرامات لكل من تسول له نفسه كسر حظر التجوال وتعريض حياة المواطنين الى الخطر، مؤكداً تحرير اكثر من 4 الاف مخالفة وغرامة في الايام الثلاثة الماضية وحجز 150 مركبة في القواطع المرورية ولا يسمح بتسلمها الا بعد رفع حظر التجوال.

واكد عماد استمرار المديرية بعمليات تحرير المخالفات وحجز المركبات ليكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه كسر فرض حظر التجوال، وتفعيل الجهد الاعلامي للمديرية من خلال بث افلام لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بحظر التجوال واقتصار الخروج من المنازل للحالات الضرورية والقصوى

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