شركات استفادت من مصائب كورونا وحققت ارباح قياسية تعرف عليها

2020/03/21 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: منذ ان دخل العالم في أزمة انتشار وباء كورونا في عدد كبير من البلدان، هبطت اسهم الالاف من الشركات في اسواق الاسهم العالمية، الا ان هذا لم يشمل بعض الشركات التي وعلى عكس الوضع العام، أزدهرت واشتهرت علاماتها التجارية.شركة نتفليكس يزداد الاقبال على مواقع شركة NETFLIX التي تبث وتنتج الافلام والمسلسلات […]

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