التفاصيل الكاملة حول توجه طائرتين عراقيتين إلى الهند لنقل 500 عراقي و6 جثامين

2020/03/21 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة النقل استعداداتها والاجراءات المتبعة لتجهيز طائرتين عراقيتين لنقل نحو 500 عراقي عالق في الهند مع 6 جثامين، بعد ايقاف الهند لرحلاتها الجوية.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “وزير النقل عبد الله لعيبي وجه بتخصيص رحلتين مباشرتين لنقل المرضى العراقيين العالقين في دلهي وإعادتهم الى ارض […]

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