مقتل عناصر من «الدفاع الوطني» بكمين في دير الزور

2020/03/21 | 16:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل أربعة عناصر من مليشيا “الدفاع الوطني” الموالية للقوات النظامية فجر اليوم، بكمين لمجهولين في ريف #دير_الزور الغربي.وأفادت مصادر محلية لموقع «الحل نت» بأن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين نصبوا

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