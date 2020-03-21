مبادرة نادية تعيد تأهيل 32 مزرعة في شنكال

2020/03/21 | 16:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال أعادت نادية مراد تأهيل 32 مزرعة في سنجار ــ وهو المشروع الذي بدأ في أيلول 2019 ونشرت المبادرة بيانًا على صفحتها الرسمية تابعته ايزيدي 24 وذكر البيان “كانت الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة للأيزيديين على مدى أجيال، ولكن عندما هاجم عناصر “داعش” المنطقة في عام 2014، حرقوا ودمروا المزارع عمداً …

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