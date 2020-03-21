ظريف: العقوبات الأميركية تمنعنا من شراء الادوية والشعب الايراني يموت والعالم يتفرج

2020/03/21 | 16:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، أن العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده تمنع طهران من شراء الأدوية لمواجهة فايروس كورونا.

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