مصر.. الأزهر يوقف صلاتي

2020/03/21 | 16:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قرر شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب، السبت، إيقاف صلاتي الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر، لحين وقف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من القاعدة الشرعية "صحة الأبدان مقدمة علي صحة العبادات".

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