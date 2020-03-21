بغداد تهدد سكان العاصمة بفرض الحجر الصحي الإجباري

2020/03/21 | 16:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر محافظ بغداد محمد جابر العطا يوم السبت من تفشي وبائي وتزايد بعدد الإصابات بفيروس كورونا في حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال الطوعي، مهدداً باللجوء الى الحجر الصحي الإجباري في حال مخالفة الحظر.

جاء ذلك خلال زيارته دائرة صحة بغداد - الرصافة ولقائه مدير عام الدائرة الدكتور عبد الغني الساعدي، وقيامه بجولة في جانب الرصافة لمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية المتخذة ضد فيروس كورونا فضلا عن توفير الدعم لعمل الملاكات والمؤسسات الصحية.

وقال العطا، وفق بيان صادر عن المحافظة ورد لشفق نيوز، إن "المحافظة تمتلك خططاً يومية وأسبوعية وشهرية للسيطرة على المرض وان جميع الملاكات الصحية والأجهزة الامنية والخدمية والدوائر الساندة تؤدي واجبها على أتم وجه".

وأشار إلى أن "المحافظة خصصت مواقع في جانبي الكرخ والرصافة لعزل الملامسين للمصابين بالفيروس وتوفير جميع المستلزمات الطبية والصحية والعناية وإجراء فحوصات للتأكد من عدم اصابتهم بالفايروس".

كما بين العطا، خلال زيارته مركز الزعفرانية للتدريب المهني، ان "المركز سيخصص لغرض حجر الملامسين بغية تطبيق جميع إجراءات السلامة ومنع انتشار الوباء".

من جهته اوضح مدير عام دائرة صحة الرصافة بان "عدم التزام المواطنين بالحظر يصعب من مهمة وعمل الفرق الصحية وما نخشاه هو حدوث تفش وبائي وفقدان السيطرة على عدد الإصابات تمامًا كما حدث في بعض الدول في حالة استمرار المواطنين بعدم الالتزام باجراءات الحظر وتوصيات خلية الازمة".

وأضاف أنه "في حالة التزام الجميع بالحظر ولمدة أسبوعين سيسهم ذلك بشكل كبير في تقويض الوباء والسيطرة عليه ثم إنهائه".

كما اشار الساعدي الى "تسجيل حالات شفاء في صفوف المصابين وتم خروجهم من المستشفى بعد التأكد التام من سلامتهم".

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