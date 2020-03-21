الصحة تدعو زوار

2020/03/21 | 16:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت المشاركين في الزيارة الدينية بمدينة الكاظمية ببغداد إلى حجر أنفسهم منزليلاً على مدى أسبوعين بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها تثمن "المواقف التي صدرت عن المراجع الدينية والجهات الرسمية لدعوة المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسات الصحية".

ودعت الوزارة، المواطنين، إلى "الالتزام بالحظر الشامل لحركة الافراد ومنع التنقل والتجمعات وخاصة بعد انتهاء مراسيم الزيارة".

كما دعت، ممن شارك في الزيارة الدينية، إلى "الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي لمدة اسبوعين ليتسنى للفرق الصحية متابعة حالتهم الصحية ولحماية عوائلهم و مناطقهم من احتمالية انتقال العدوى وتفشي الوباء".

وطالبت الوزارة، القيادات الامنية، بـ"تسهيل حركة الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية كافة"، مثمنة "الجهود التطوعية لابناء شعبنا من حملات لدعم جهود وزارة الصحة و ملاكاتها في المؤسسات الصحية للتصدي لانتشار الوباء والسيطرة عليه".

وكان الآلاف من العراقيين قد تدفقوا على مدى الأيام القليلة الماضية على العاصمة بغداد، متجاهلين حظر التجوال، لأداء زيارة دينية في مدينة الكاظمية، وهو ما أثار مخاوف من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع.

وسجل العراق 208 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، بينها 17 وفاة، و50 حالة تعافٍ.

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