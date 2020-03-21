2020/03/21 | 16:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بخلية الازمة للمربد: جهزنا فندقين بالمدينة الرياضية في البصرة للحجر الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بخلية الازمة للمربد: جهزنا فندقين بالمدينة الرياضية في البصرة للحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بخلية الازمة للمربد: جهزنا فندقين بالمدينة الرياضية في البصرة للحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).