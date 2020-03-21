2020/03/21 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، السبت (31 آذار 2020)، أن المحافظة ستلجأ إلى فرض الحجر الصحي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ بغداد يتوعد بفرض الحجر الصحي لغير الملتزمين بحظر التجوال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ بغداد يتوعد بفرض الحجر الصحي لغير الملتزمين بحظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).