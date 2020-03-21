الصحة توجه 5 رسائل وتشدد على وجوب الالتزام بحظر التجوال

2020/03/21 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، رسائل عدة الى المواطنين والاجهزة الامنية وجهات اخرى، بشأن ازمة تفشي وباء (كورونا)، كوفيد-19.

وذكرت الصحة في بيان بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر، ما نصه "نوجز لابناء شعبنا العراقي التقييم اليومي لتنفيذ الحظر الشامل في بغداد والمحافظات بناء على توصيات وزارة الصحة و خلية الازمة الحكومية للسيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد ".

وتابع البيان "نثمن البيانات و المواقف التي صدرت عن المراجع الدينية و الجهات الرسمية لدعوة المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسات الصحية ".

واهابت الصحة بالمواطنين "الالتزام بالحظر الشامل لحركة الافراد ومنع التنقل والتجمعات وخاصة بعد انتهاء مراسيم الزيارة"، داعية الى "كافة ممن شارك في الزيارة الدينية الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي لمدة اسبوعين ليتسنى للفرق الصحية متابعة حالتهم الصحية ولحماية عوائلهم و مناطقهم من احتمالية انتقال العدوى وتفشي الوباء ".

ودعت الوزارة ايضا "القيادات الامنية الى تسهيل حركة الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية كافة ".

كما وثمنت "الوزارة الجهود التطوعية لابناء شعبنا من حملات لدعم جهود وزارة الصحة وملاكاتها في المؤسسات الصحية للتصدي لانتشار الوباء والسيطرة عليه ".

وشددت على وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي في "الاستمرار في جهود التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين مع الالتزام بالتحقق من جودة و مصداقية المواد العلمية المنشورة ".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة (20 اذار 2020)، تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

وقالت الوزراة في بيان، إنه "تم اجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة 15 موزعة كالتالي:- 2 حالة في بغداد/ الرصافة، 4 حالة في بغداد/ الكرخ، - 2 حالة في النجف، 2 حالة في المثنى، 4 حالة في البصرة، حالة في السليمانية".

اما الوفيات فكانت: "حالة واحدة في البصرة، حالة واحدة في الكرخ، حالة واحدة في مدينة الطب".

فيكون مجموع الإصابات الكلي، بحسب الوزارة 208، الوفيات الكلي: 17".

بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم- بغداد

أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، السبت (31 آذار 2020)، أن المحافظة ستلجأ إلى فرض الحجر الصحي الإجباري في حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال.

وقال مكتب المحافظ الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العطا

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، تحرير 4 آلاف غرامة وحجز 150 سيارة لمخالفي حظر التجوال المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأطلقت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (21 آذار 2020)، حملة لحث المواطنين على البقاء في منا

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