الزرفي يوجه رسالة الى الشعب العراقي في نوروز

2020/03/21 | 16:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، عدنان الزرفي، السبت، الشعب العراقي بمناسبة أعياد النوروز، متمنيا ان يكون الغد أفضل والحكومة ...

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