عباس علي العلي - رواية (حساء الوطواط) ح2

2020/03/21 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي أخبار الكورونا بدأت تأخذ الكثير من الأهتمام الجاد بها من وسائل الإعلام وما تنقله مواقع التواصل يوميا من أخبار، لكنها بالتأكيد لا يشغلها ذلك عن تفكيرها في البحث عن حل لمعضلة وجودها العبثي معه، إنها دوامة يومية تلفها ولا تنفك عن التغلغل في شعورها بأن أيامها معدودة مع هذا البدين المقيت، تحول تفكيرها منذ أسابيع نحو الخلاص من حالة فرضتها ظروف لم تنصفها وإن كانت هي من جعلت ذلك ممكنا، الآن وبكل جد تريد أ......

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