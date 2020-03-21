2020/03/21 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، السبت، مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح الموقوفين في القضايا التي تقبل الكفالة للحد من انتشار فايروس الكورنا في السجون ومراكز الاحتجاز.

وقال عضو المفوضية، د.



فاضل الغراوي لـ "شفق نيوز" ان هنالك صعوبات جمة وخطرا حقيقيا في حال انتشار فايروس الكورونا في السجون ومراكز الاحتجاز لذا نطالب مجلس القضاء الأعلى باطلاق سراح الموقوفين في القضايا التي تقبل الكفالة كقضايا المرور والمشاجرات وغيرها بغية الحد من انتشار فايروس الكورونا.

وأضاف ان "كافة السجون ومراكز الاحتجاز تشهد اكتظاظا كبيرا وان تواجد هكذا أعداد وعدم توفر متطلبات الصحة فيها قد يساعد على انتشار الفايروس"، مبينا أن "هكذا مبادرات هي استثنائية بسبب انتشار الوباء في العراق وان دول عدة أصدرت قرارات مشابهة للإفراج عن الموقوفين ولاسيما في القضايا البسيطة ونحن على ادراك تام بحرص مجلس القضاء على تطبيق معايير حقوق الانسان".

يشار الى ان كثيرا من الدول اطلقت سراح السجناء لديها بفعل المخاوف من تفاقم انتشار فايروس كورونا فقد اعلنت السلطات الأمريكية المسؤولة عن السجون الأمريكية انها قررت، الجمعة 20 آذار الجاري، الإفراج عن سجناء بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" داخل سجونها.

كما قررت إيران السماح لنحو 85 ألف سجين بينهم سجناء سياسيون بمغادرة السجون، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تطالب القضاء بإطلاق سراح الموقوفين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تطالب القضاء بإطلاق سراح الموقوفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).