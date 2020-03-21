الصين تعتذر لعائلته.. مكتشف كورونا يرقد بسلام

2020/03/21 | 16:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..كان هو أول من تحدث عن انتشار مرض خطير في ووهان الصينية مسقط رأس فيروس كورونا المستجد قبل أشهر، محذرا زملاءه من خطورة الأمر، إلا أن السلطات في الصين لم تعر لكلامه انتباه لا بل وبخته واعتقلته وفتحت تحقيقاً معه بتهمة “نشر معلومات كاذبة”.هو الطبيب الصيني الراحل لي وينليانغ الذي استشعر خطر كورونا […]

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