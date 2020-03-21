"كورونا" يصيب الأطفال في بغداد.. جدول مفصل للحالات ومناطق الخطر

2020/03/21 | 16:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشفت دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، عن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، بعد ارتفاعها إلى 51 حالة، من بينهم 11 طفلًا.

كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل الإصابات في جانب الرصافة من بغداد فضلًا عن مناطق الخطر في الكرخ

وقال مدير عام دائرة صحة بغداد/الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، في بيان، إن "عدد الحالات التي أثبتت التحاليل المختبرية إصابتها بفيروس كورونا لغاية الآن 51 حالة، تم شفاء 10 منها، وتسجيل حالة وفاة واحدة".

اقرأ/ي أيضًا: هل تتحول مدينة الصدر إلى "ووهان" عراقية؟

وحدد الساعدي المناطق السكنية التي سجلت فيها الإصابات وفق الجدول الآتي:

امرأة عمرها 65 سنة تسكن منطقة الحبيبة محلة 535.امرأة عمرها 50 سنة تسكن مدينة الصدر ق 31. رجل عمره 42 سنة يسكن مدينة الصدر م.



551.رجل عمره 43 سنة يسكن منطقة الكرادة م 906.امرأة عمرها 28 سنة تسكن مدينة الصدر ق 32.امرأة عمرها 50 سنة تسكن منطقة أم الكبر والغزلان.رجل عمره 65 سنة يسكن منطقة الغدير م 706.رجل عمره 55 سنة يسكن منطقة الكرادة م 909.امرأة عمرها 56 سنة تسكن منطقة الغدير م 706.رجل عمره ٧٨ سنة يسكن بغداد الجديدة م.٧٢٣امرأة عمرها 62 سنة تسكن بغداد الجديدة م 723.امرأة عمرها 45 سنة تسكن البلديات م 771.امرأة عمرها 71 سنة تسكن حي الشهداء/ الكرخ م 867.امرأة عمرها 39 سنة تسكن الزعفرانية م 958.طفل عمره 15 سنة يسكن مجمع بسماية.رجل عمره 54 سنة يسكن بغداد الجديدة م 771.رجل عمره 50 سنة يسكن الزعفرانية حي الزوراء.رجل عمره 59 سنة يسكن الأمين م 733.امرأة عمرها 52 سنة تسكن الأمين م 733.امرأة عمرها 23 سنة تسكن الأمين م 733.رجل عمره 28 سنة يسكن بغداد الجديدة م 771.امرأة عمرها 48 سنة تسكن المدائن قرية عشتار. امرأة عمرها 22 سنة تسكن الزعفرانية م 958.طفلة عمرها 7 سنة تسكن بغداد الجديدة م 771.رجل عمره 27 سنة يسكن بغداد الجديدة م 771.رجل عمره 40 سنة يسكن حي الأمين م 733.طفل عمره 3 سنوات يسكن الأمين م 733.طفلة عمرها ٤ سنوات تسكن الأمين م 733.طفل عمره 4 سنوات يسكن الأمين م 733.رجل عمره 18 سنة يسكن الزعفرانية م 958.طفل عمره 13 سنة يسكن الزعفرانية م 958.طفلة عمرها 4 سنوات تسكن بغداد الجديدة م 771.امرأة عمرها 40 سنة تسكن بغداد الجديدة م 771.رجل عمره 29 سنة يسكن بغداد الجديدة م 771.امرأة عمرها 30 سنة تسكن بغداد الجديدة م 771.طفلة عمرها سنتان تسكن بغداد الجديدة م 771.امرأة عمرها 70 سنة تسكن حي الجامعة/ حي حطين.رجل عمره 23 سنة يسكن المدائن/ قرية عشتار.رجل عمره 27 سنة يسكن الزعفرانية حي الزوراء.طفلة عمرها 16 سنة تسكن بغداد الجديدة م 771.طفلة عمرها سنتان تسكن الأمين م 733.امرأة عمرها 42 سنة تسكن الزعفرانية م 958.طفلة عمرها سنتان تسكن بغداد الجديدة م 771.رجل عمره 46 سنة يسكن بغداد الجديدة قرب محطة الكهرباء.رجل عمره 54 سنة يسكن الزعفرانية م.



954.رجل عمره 31 سنة يسكن الزعفرانية م.



954.رجل عمره 66 سنة يسكن الزعفرانية م 958.رجل عمره 30 سنة يسكن الزعفرانية م 958.امرأة عمرها 56 سنة تسكن الزعفرانية م 958.امرأة عمرها 48 سنة تسكن البلديات م 735.رجل عمره 49 سنة يسكن مدينة الصدر م 548.

وأشار مدير الدائرة، إلى أن "الحالات التي تتلقى العلاج الآن في مستشفى ابن الخطيب هي 40 حالة وحالتهم الصحية جيدة وتتماثل للشفاء التام"، داعيًا المواطنين إلى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور الأعراض للتأكد من الإصابة أو عدمها وضمان التشخيص المبكر والعلاج وعدم نقل العدوى للآخرين".

حذرت وزارة الصحة من مدينتي الكاظمية والبياع والمناطق من حولهما

إلى ذلك قال مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، في بيان، أن "أغلب الحالات التي سجلت هي من مدينة الكاظمية والمناطق التي حولها، ومنطقة البياع والمناطق التي حولها، وأغلبهم من الوافدين من إيران".

وأضاف أن "مناطق أطراف الكرخ، خصوصًا القرى والأرياف سوف تبقى في مأمن من الفيروس إذا أغلقت والتزم سكانها بحظر التجوال"، معربًا عن أمله "بتقطيع مناطق الكرخ وبحزم وعدم السماح بالتنقل في ما بين تلك المناطق على الأقل لمدة أسبوعين أو ثلاثة".

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الصحة غاضب من أجهزة الدولة: طبقوا قرار الحظر..



كورونا سيفتك بالعراق

فتوى من السيستاني حول "كورونا": هؤلاء لهم منزلة الشهداء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كورونا" يصيب الأطفال في بغداد.. جدول مفصل للحالات ومناطق الخطر) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كورونا" يصيب الأطفال في بغداد.. جدول مفصل للحالات ومناطق الخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).