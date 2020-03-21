2020/03/21 | 16:36 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



صدرت وزارة التربية العراقية، توضيحا جديدا بشان استئناف الدوام الرسمي في المدارس المغلقة بسبب تفشي فير...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توضيح جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( توضيح جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).