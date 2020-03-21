2020/03/21 | 16:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر، اعتبار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بأنه مدعوم أميركيا.ونقلت صحيفة المونيتور عن شينكر قوله، إن الولايات المتحدة لم تركز على الأفراد، بل على المبادئ المتعلقة برئيس الوزراء العراقي المعين … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأميركية ترفض اعتبار الزرفي “مدعوما” من واشنطن) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأميركية ترفض اعتبار الزرفي “مدعوما” من واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).