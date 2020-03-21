اسماعيل شاكر الرفاعي - هوامش كورونية / 2

2020/03/21 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي هوامش كوروناوية حين أخبرت صديقي قبل ان يولد بسخف هذه الصيغة التي يسمونها الحياة ، وان عليه رفضها والامتناع عن الانزلاق اليها ، قهقه بصوت مسموع ، وهو يدق بسبابته جدار بطن أمه من الداخل ، ويقول : " انني احب تجربة هذه السخافة التي يسمونها الحياة " .ولكن صديقي حين ولد : صرخ مرعوباً من هذا الجحيم الذي يعيشه الإنسان ، وأول تساؤل اطلقه : وجهه بشجاعة الى " هذا ( الذي ) أوجد كل هذه : ......

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