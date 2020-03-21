منظمة البديل الشيوعي في العراق - وباء فايروس كورونا وتبعاته

2020/03/21 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق تواجه البشرية اليوم احدى اخطر التهديدات في تاريخها اثر انتشار وباء فايروس كورونا الساري، حيث أودى هذا الوباء بحياة الآلاف من مواطني هذا الكوكب واصابة مئات الآلاف منهم لحد الان ومستمر في التفشي على نطاق واسع عالميا دون رادع.ان الراسمالية العالمية ودولها وانظمتها السياسية المتنوعة قد اظهرت انها ليست فقط عاجزة امام تحديات مرض ساري كهذا، انما هي نفسها سبب تهديد لحياة الانسان وبيئته الطبيعية.وه......

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