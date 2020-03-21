2020/03/21 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحوثي: اليوم هناك مؤامرات ضد الشعب الفلسطيني وضد حركات المقاومة في لبنان والعراق وحماس والجهاد الاسلامي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحوثي: اليوم هناك مؤامرات ضد الشعب الفلسطيني وضد حركات المقاومة في لبنان والعراق وحماس والجهاد الاسلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).