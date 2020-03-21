2020/03/21 | 16:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الجهات الصحية الصينية ، نشر الأنباء المشجعة حول تقدمها في مجال محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره .وأوضحت اللجنة الصحية الوطنية الصينية ، أنها لم تسجل اية إصابة محلية جديدة لليوم الثالث على التوالي، في تطور يعتبر الأبرز … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعلن عدم تسجيل إصابات “محلية” جديدة بفيروس كورونا لثالث يوم على التوالي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعلن عدم تسجيل إصابات “محلية” جديدة بفيروس كورونا لثالث يوم على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).