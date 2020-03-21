الصحة النيابية: على الحكومة دعوة خريجي المعاهد والكليات الطبية لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/21 | 16:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة لنقص الكوادر الطبية والصحية لمواجهة خطر وباء كورونا في بغداد والمحافظات الأخرى, طالب عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بدعوة جميع خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية للعام الدراسي المنصرم للمباشرة بالدوام والعمل في دوائر … Readmore

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