الشيخ جمال الضاري يهنئ الأم العراقية بعيدها

2020/03/21 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري الأم العراقية في يوم عيدها.

وأعرب الشيخ جمال الضاري، عن فخره واعتزازه بمن اسماهن مربيات الأجيال وصانعات الرجال، اللاتي يمثلن الوطن بكل فخر، وتغلبن على الصعاب والمحن وصبرن وسهرن على تربية الأبناء بصورة صحيحة.

وجدد تأكيده على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بالمرأة العراقية وحماية النازحات والأرامل والمطلقات من مافيات الاستغلال.

نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات لابناء شعبنا الكردي بمناسبة #أعياد_نوروز، ونؤكد بهذه المناسبة أهمية تعميق روح الشراكة والتآخي بين العراقيين وتعزيز وحدة المجتمع العراقي، وتصفير المشاكل بين #بغداد و #أربيل من اجل ان ينعم شعبنا بالرفاه والحياة الكريمة.

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) March 21, 2020

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