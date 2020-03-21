رئيس اركان الجيش ينسب العمل بنظام الاجازات منعا لتفشي فيروس كورونا

2020/03/21 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نسب رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، العمل بنظام الاجازات منعا لانتشار فيروس كورونا.

ووجه الغانمي في بيان، ببقاء الضباط والمراتب الذين يتمتعون بالوجبة الحالية للإجازات في منازلهم لغاية الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وعند التحاق الوجبة الحالية من الاجازة الدورية تقوم القيادات والوحدات بانتخاب مثابة يتم الاتفاق عليها بعيدة عن الوحدات يجري فيها فحص المجازين الملتحقين من قبل آمريات الطبابة في القيادات والفرق ووحدات الميدان الطبية لغرض التأكد من خلوهم من اعراض المرض قبل دخولهم الى الوحدات ليتسنى العمل على ابعاد المراتب المرضى عن الوحدات ومن ثم يجري نزول الوجبة اللاحقة، ويعتبر هذا الامر سياقاً لكافة الوجبات التي تلتحق من الاجازة الدورية.

كما وجه بأن يكون العمل بنظام الاجازات لكافة قطعات الجيش في الوحدات الفعالة وقطعات المقر العام بنظام البديل وبمعدل خمسة عشر يوما لكل وجبة، ويجري العمل بهذه الأوامر على الجميع، قادة – امرين – ضباط – مراتب – موظفين.

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