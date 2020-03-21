محافظ ميسان يطالب الحكومة بإطلاق التخصيصات اللازمة لمواجهة كورونا

2020/03/21 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب محافظ ميسان علي دواي الحكومة الاتحادية بإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة في ظل تحديات انتشار وباء كورونا.

وأكد المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان أن خلية الازمة عقدت اجتماعا طارئا برئاسة علي دواي، نظرا لما تعانيه الدوائر الصحية والخدمية والأمنية من صعوبات وتحديات كبيرة بسبب عدم صرف المبالغ في ظل الأزمة الحالية مع ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لمجابهة انتشار وباء كورونا وباقي الخدمات للمواطنين.

وأضاف البيان أن نتائج الفحص للحالات المشتبه بفيروس كورونا المتجدد كانت جميعها سلبية مبينا ان الخلية اتخذت قرارات احترازية لمجابهة انتشار الوباء، منها تمديد حظر التجوال الوقائي في عموم المحافظة لغاية يوم الخميس المقبل.

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