مسؤول عراقي يؤشر

2020/03/21 | 16:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ نازك الفتلاوي، يوم السبت، فشل "حظر التجوال" الذي قررته خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، عادة ذلك "كارثة"، فيما طالبت لجنة الصحة النيابية الحكومة وخلية الازمة بتمديد قرار حظر التجوال في عموم العراق لأسبوع آخر.

وقال الفتلاوي، لـشفق نيوز، إن "حظر التجوال فشل، فهناك كسر لهذا الحظر، مع وجود حالات غير مكتشفة، خصوصاً ان الحظر، جاء لمنع تنقل العدوى بين المواطنين"، مؤكدة، أن "عدم تطبيق حظر التجوال بشكل صحيح، كارثة".

وأضاف الفتلاوي، "نحن بحاجة الى تمديد الحظر، لكن يجب ان يتم تطبيقه، من أجل الحصول على مجتمع نظيف، خصوصاً ان الحظر، الأول لم ينفذ بشكل صحيح، وتم كسره من الكثير من المواطنين".

وعلى صعيد مواز قال عضو لجنة الصحة النيابية عبد الحسين الموسوي، إنه "على الحكومة وخلية الازمة تمديد قرار حظر التجوال في عموم العراق لأسبوع آخر كإجراء احترازي مهم ولإكمال مدة اسبوعين بحركة محدودة للمواطنين"، عزايا ذلك إلى "الخوف من انتشار الفايروس خصوصا بعد عودة زائري الامام موسى الكاظم الى محافظاتهم وانتهاء موسم الزيارة".

ودعا الموسوي العراقيين "إلى "التزام توصيات المرجعيات الدينية والحكومة وخلية الازمة بعدم التواجد في التجمعات والتزام ما يصدر من الجهات المختصة".

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات في البلاد بفيروس كورونا إلى 208 إصابة و17 حالة وفاة و50 حالة تعافٍ، فيما سجلت محافظة السليمانية في وقت لاحق من مساء أمس الجمعة، 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

واعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت،في وقت سابق من اليوم تأييدها الإجراءات الأمنية المتخذة بشان حظر التجوال، فيما توقعت ان تمدد خلية الازمة حظر التجوال لوقت آخر.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لـ"شفق نيوز"، أنه "في بداية الأمر حظر التجوال لم يطبق بصورة صحيحة من قبل الأجهزة الأمنية والمواطنين، الا انه وبعد صدور قرار من مجلس قضاء الاعلى وتوجيه القوات الامنية باعتقال المخالفين لحظر التجوال والمستهينين بخطر فيروس كورونا إعطاء حصانة الأجهزة الأمنية وتطبيق الحظر بالنسبة 100% ".

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