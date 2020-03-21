وزير صحة كردستان يعلن الدخول بمرحلة خطيرة في مواجهة كورونا ويوجه رسالة للمواطنين

2020/03/21 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

أعلن وزير صحة كردستان، سامان برزنجي، السبت، (21 آذار 2020)، الدخول بمرحلة خطيرة في مواجهة فيروس كورونا، فيما وجه رسالة للمواطنين.

وقال برزنجي، في بيان موجز، محذراً من انتشار كورونا: "دخلنا في مرحلة خطيرة"، حاثا أهالي الإقليم "بالوقاية بشكل أفضل".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، يوم أمس الجمعة، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما اكدت ان جميعها في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات الاقليم سجلت خلال الـ24 الساعة الماضية 178 فحصا وهي كالاتي 27 في اربيل و64 في السليمانية و87 في دهوك وكانت النتائج تسجيل 6 اصابات جديدة في مدينة السليمانية".

واضافت ان "خمسة من المصابين رجال اعمارهم كالاتي: (23) عاما، و(40) عاما، و(40) عاما، و(25) عاما، و(70) عاما مع امرأة تبلغ من العمر 24 عاما".

ولفتت الى أن "ثلاثة من المصابين هم من اقرباء المصاب المتوفي ومن الملامسين له، وشخص اخر من المصابين عائد من دولة اسبانيا".

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية ، السبت 21 اذار 2020، ارتفاع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا فيما كشفت عدد الوفيات والشفاء التام.

وقالت الوزارة في اعلان رسمي بجدول بياني ان حصيلة الاصابات في العراق ارتفعت اليوم 214 ا

بغداد اليوم- بغداد

أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، السبت (31 آذار 2020)، أن المحافظة ستلجأ إلى فرض الحجر الصحي الإجباري في حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال.

وقال مكتب المحافظ الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العطا

بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، رسائل عدة الى المواطنين والاجهزة الامنية وجهات اخرى، بشأن ازمة تفشي وباء (كورونا)، كوفيد-19.

وذكرت الصحة في بيان لها عن الموقف الوبائي واجراءات الحكومة ، ما نصه "نوجز لابناء شع

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