2020/03/21 | 16:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قالت الوزيرة السابقة فيوليت الصفدي ان الوزير الصفدي مصاب بالكورونا وسينضم قريباً الى لائحة المتعافين من الفيروس.شكرت الوزيرة السابقة فيوليت خيرالله الصفدي، في بيان، كل “الاصدقاء الاعلاميين الذين استفسروا عن صحة الوزير السابق ​محمد الصفدي​”، مشيرة الى ان “الاخير بحالة جيدة بعدما اتت نتيجة الفحص المخبري ل​فيروس كورونا​ ايجابية وانشاء الله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة اول وزير بالكورونا في لبنان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة اول وزير بالكورونا في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).