شاهد..الفرق الطبية ببغداد:ألزموا منازلكم كورونا قاتل

2020/03/21 | 17:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تستمر جهود السلطات الطبية العراقية في محاولة حجر الناس في منازلهم لتطبيق اجراءات كورونا.وأظهر مقطع فيديو لمفارز طبية مدعومة بسيارات الشرطة في منطقة الصالحية ببغداد بث رسائل صوتية للسكان.

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