2020/03/21 | 17:00 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة يس عراق: تستمر جهود السلطات الطبية العراقية في محاولة حجر الناس في منازلهم لتطبيق اجراءات كورونا.
وأظهر مقطع فيديو لمفارز طبية مدعومة بسيارات الشرطة في منطقة الصالحية ببغداد بث رسائل صوتية للسكان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد..الفرق الطبية ببغداد:ألزموا منازلكم كورونا قاتل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأظهر مقطع فيديو لمفارز طبية مدعومة بسيارات الشرطة في منطقة الصالحية ببغداد بث رسائل صوتية للسكان.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد..الفرق الطبية ببغداد:ألزموا منازلكم كورونا قاتل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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