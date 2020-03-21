2020/03/21 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الحوثي: عرف عن الاميركيين وشركات فيها عابرة للقارات انها تعمل على نشر وباء معين بعد ان تعد له لقاحات لبيعها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 17:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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