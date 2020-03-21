2020/03/21 | 17:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا وزير الصحة والبيئة جعفر علاوي، اليوم السبت، المشاركين بزيارة الامام الكاظم الى الالتزام بالحجر الطوعي لمدة اسبوعين.

وقال علاوي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "نوجز لابناء شعبنا العراقي التقييم اليومي لتنفيذ الحظر الشامل في بغداد والمحافظات بناءا على توصيات وزارة الصحة وخلية الازمة الحكومية للسيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد".

واضاف "نثمن البيانات والمواقف التي صدرت عن المراجع الدينية والجهات الرسمية لدعوة المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسات الصحية، ونهيب بالمواطنين الاعزاء الالتزام بالحظر الشامل لحركة الافراد ومنع التنقل والتجمعات وخاصة بعد انتهاء مراسيم الزيارة".

وتابع "وندعو كافة ممن شارك في الزيارة الدينية الالتزام بالحجر المنزلي الطوعي لمدة اسبوعين ليتسنى للفرق الصحية متابعة حالتهم الصحية ولحماية عوائلهم و مناطقهم من احتمالية انتقال العدوى وتفشي الوباء، وندعو القيادات الامنية الى تسهيل حركة الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية كافة".

ولفت الى انه "تثمن وزارتنا الجهود التطوعية لابناء شعبنا من حملات لدعم جهود وزارة الصحة وملاكاتها في المؤسسات الصحية للتصدي لانتشار الوباء والسيطرة عليه، وندعو كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى الاستمرار في جهود التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين مع الالتزام بالتحقق من جودة و مصداقية المواد العلمية المنشورة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تدعو المشاركين بزيارة الامام الكاظم الى الالتزام بالحجر الطوعي لمدة اسبوعين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تدعو المشاركين بزيارة الامام الكاظم الى الالتزام بالحجر الطوعي لمدة اسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).