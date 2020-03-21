بالوثيقة.. بابل تمدد حظر التجوال الى الاحد المقبل

2020/03/21 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة بابل، اليوم السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى يوم الاحد 28 من الشهر الجاري، ويستثنى من الحظر موظفو ديوان المحافظة ودائرة صحة بابل ومعمل نسيج الحلة والاعلاميين.

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