2020/03/21 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحدد نادي نابولي الإيطالي موعد عودة اللاعبين إلى التدريبات على الرغم من توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس "كورونا" في الأراضي الإيطالية.وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم السبت أن نابولي حدد يوم 25 اذار الجاري لعودة التدريبات، رغم قرار اتحاد كرة القدم بتعليق المسابقات الرياضية حتى يوم 3 نيسان، بسبب تفشي فيروس كورونا.وأشارت الصحيفة أن المدير الفني لنابولي، جينارو جاتوزو ، قرر عودة التدريبات بشكل رسمي بنهاية هذا الشهر، متحدياً قرارات الحكومة ووزارة الصحة في إيطاليا.وسيكون نابولي أول الفرق في إيطاليا التي تخترق هذا الحظر المفروض على الرياضيين بعد تفشي الفيروس.ومن المنتظر أن يحذو نادي لاتسيو حذو نابولي خلال الأيام المقبلة، بدعوة لاعبيه إلى التدريبات قبل نهاية الشهر، بناء على طلب مدربه سيموني إنزاغي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نابولي ولاتسيو يكسران الحظر في ايطاليا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نابولي ولاتسيو يكسران الحظر في ايطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).