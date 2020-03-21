اصابة طبيبة في كربلاء بفيروس كورونا بعد ان تطوعت لعلاج المصابين به

2020/03/21 | 17:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مسؤولة اعلام صحة كربلاء حوراء الجبوري، اليوم السبت، عن اصابة طبيبة بفيروس كورونا بعد ان تطوعت لعلاج المصابين بالفيروس.

وقالت الجبوري لـ"الغد برس" إن "الطبيبة مروة الخفاجي، وهي من اهالي محافظة كربلاء، تطوعت لعلاج المرضى المصابين بكورونا".

واضافت "اليوم اثبتت التحاليل المرضية اصابة الطبيبة بالفيروس".

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