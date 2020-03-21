تركيا تعلق رحلات الطيران لمزيد من الدول وتحظر النزهات وحفلات الشواء

2020/03/21 | 17:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أتخذت تركيا المزيد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، حيث علقت الطيران مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات الخلوية وحفلات الشواء مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها إلى مثليه تقريبا على نحو يومي في غضون أسبوع.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء أمس الجمعة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 9 بعد وفاة 5 مرضى مسنين، بحسب رويترز.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 670 حتى أمس الجمعة منذ اكتشاف أول حالة في الأسبوع الماضي.

وكانت أنقرة علقت الطيران مع 22 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات ومنعت صلاة الجماعة وأرجأت المبارايات الرياضية إلى أجل غير مسمى، ويشمل تعليق الطيران الجديد دولا منها كندا والجزء الشمالي من قبرص.

ووسعت تركيا، اليوم السبت، نطاق الحظر ليشمل النزهات الخلوية وحفلات الشواء وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والتجميل.

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