رغم هروبه من ايطاليا… “كورونا” يطارد كرستيانو رونالدو

2020/03/21 | 17:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يتواجد في الفترة الحالية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خارج إيطاليا، في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا بداخلها.وأعلن يوفنتوس في وقت سابق، إصابة الثنائي دانييلي روجاني ولاعب والوسط بليز ماتويدي بفيروس كورونا، نتيجة عدوى من الاختلاط.ويفرض يوفنتوس حاليا، حجر صحي على جميع لاعبيه، بإستثناء كريستيانو رونالدو […]

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