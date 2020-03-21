السليمانية تحذر سكانها من مرحلة تفشي

2020/03/21 | 17:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر محافظ السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، سكان المحافظة من أن المؤشرات الصحية تفيد بان المرحلة الحالية حساسة و"خطيرة" جدا لانتشار فيروس كورونا، مشددا على الجميع البقاء في بيوتهم لفترات أطول وحماية انفسهم من الناحية الصحية والوقاية والاستعداد لمدة اطول من الذي كان منتظرا.

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